برعاية أمير مكة.. "سعود بن مشعل" يُدشِّن "التجمع الغذائي" في جدة على مساحة 11 مليون م2

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في كلمته التي ألقاها خلال حفل التدشين أن إطلاق التجمع الغذائي بجدة لا يهدف فقط إلى تأسيس مجمع صناعي فحسب، بل إلى تحقيق الاقتصاد المستدام، بربط المُصنعين والموردين ومقدمي الخدمات والموزعين، واكتشاف الفرص الاستثمارية الرائدة، من خلال دعم وتمكين قطاعات استراتيجية متعددة، ورفع مستويات التنافسية والإبداع، إضافة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واحتضان مشاريعها؛ الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للمواطنين، وتوفير مجالات جديدة للقطاع الخاص.