لاعب كرة القدم العالمي فييني جونيور في مواجهة الأسطورة السعودي سامي الجابر في فيلم بيبسي الجديد"Nutmeg Royale"

وحول هذا الإصدار قال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط: " نعم إنها لعبة متجذرة بعمق في الثقافة السعودية، فكل فرد منا في ببسيكو يدرك جيدًا مدى شغف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد باللعبة. وكما نعلم جميعًا، فإن بيبسي تتمتع بعلاقة هائلة مع كرة القدم، تعود إلى ما يقرب من ٦٥ عامًا في المملكة وحدها، لذلك وفي أحدث إنجاز لنا قمنا على إعادة تجميع قائمة بيبسي لكرة القدم الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن، والتي تتألف من لاعبين يجسدون حقًا روح علامتنا التجارية، ويصنعون الإثارة لنا في كل مرة يضعون فيها أقدامهم على أرض الملعب ".