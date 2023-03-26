أكثر من 3000 عربة تنقل لخدمة قاصدي المسجد الحرام

وأوضح وكيل إدارة خدمات التنقل للشؤون الميدانية عبدالله الجهني، أن إدارة خدمات التنقل تقدم العربات المجانية في مواقع مختلفة داخل وخارج المسجد الحرام؛ حيث تتواجد خارج المسجد الحرام عربات يدوية مجانية وتوجد في الساحة الشرقية وجياد والشبيكة، وعددها "2000" عربة تقدم للزائر والمعتمر، يعمل عليها موظفون لدفع العربات على مدار الساعة؛ مضيفًا أن العربات الكهربائية تتواجد في دور الميزان الأول في عدة مواقع في: (الساحة الشرقية، والشبيكة، وجبل الصفا، وجسر جياد، وسلم الأرقم، والمروة)، وعددها "1300" عربة كهربائية.