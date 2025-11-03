شراكة استراتيجية بين "الموسى الصحية" و"بنون" لتوسيع خدمات علاج الخصوبة في الأحساء

وقال مجد أبو زنط إن هذا التعاون يرتكز على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز الوصول إلى الخدمات المتقدمة، وضمان السلامة والجودة، وتحقيق أفضل النتائج السريرية، مضيفاً أن المنطقة الشرقية تمثل أولوية استراتيجية للتوسع. وأوضح أن نحو 19٪ من الأزواج في السعودية يعانون من تأخر الحمل، وهي نسبة مماثلة للمعدل العالمي، مؤكداً أن الشراكة ستسهم في تسريع الوصول للعلاج وإدخال أحدث التقنيات العلاجية والابتكارات.