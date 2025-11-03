شراكة استراتيجية بين "الموسى الصحية" و"بنون" لتوسيع خدمات علاج الخصوبة في الأحساء

على هامش معرض الصحة العالمي 2025 في الرياض، وقّعت مجموعة الموسى الصحية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شبكة مراكز بنون التابعة لشركة جلوبال فيرتيليتي، بهدف توسيع خدمات علاج الخصوبة وصحة المرأة داخل مستشفى الموسى التخصصي في محافظة الأحساء.
وقّع الاتفاقية كل من الدكتور مالك الموسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية، والسيد مجد أبو زنط، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجلوبال فيرتيليتي. وتشمل أبرز بنود الاتفاقية إنشاء مركز إخصاب متكامل ومتطور داخل المستشفى، ليكون من بين المراكز الرائدة في المنطقة الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متقدمة تواكب احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية.
وتُعد الاتفاقية المحطة الرابعة في مسيرة توسع شبكة “بنون” داخل المملكة خلال عام 2025، بعد نجاحها في ترسيخ وجودها في جدة والرياض من خلال الاستحواذ على مراكز متخصصة في علاج العقم والخصوبة.
وبموجب الاتفاق، ستتولى “بنون” تشغيل وإدارة عيادة الخصوبة في مستشفى الموسى، والتي ستضم مختبرات وأجهزة حديثة، إضافة إلى إنشاء مركزين جديدين في الهفوف والخبر. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في مضاعفة عدد دورات أطفال الأنابيب خلال العامين المقبلين، ما يجعل “بنون” أكبر مزود لخدمات الإخصاب في محافظة الأحساء.
وقال مجد أبو زنط إن هذا التعاون يرتكز على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز الوصول إلى الخدمات المتقدمة، وضمان السلامة والجودة، وتحقيق أفضل النتائج السريرية، مضيفاً أن المنطقة الشرقية تمثل أولوية استراتيجية للتوسع. وأوضح أن نحو 19٪ من الأزواج في السعودية يعانون من تأخر الحمل، وهي نسبة مماثلة للمعدل العالمي، مؤكداً أن الشراكة ستسهم في تسريع الوصول للعلاج وإدخال أحدث التقنيات العلاجية والابتكارات.
من جانبه، قال الدكتور مالك الموسى إن الشراكة تمثل خطوة مهمة لدمج خبرة “بنون” العالمية في مجال الإخصاب ضمن منظومة “الموسى” الصحية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيوفر أحدث تقنيات علاج العقم في المنطقة الشرقية دون الحاجة إلى السفر، ويتماشى مع خطة المجموعة لتوسيع مراكز التميز وتعزيز خدمات صحة المرأة.
وبهذا التوسع، تُعزّز “بنون” مكانتها كأكبر شبكة مستقلة لخدمات الإخصاب في المملكة، إذ تعمل حالياً على إنشاء مركز رئيسي جديد في شمال الرياض بمساحة 3,800 متر مربع، من المقرر افتتاحه مطلع عام 2026، ليقدّم خدمات متقدمة تشمل أطفال الأنابيب، والفحوصات الجينية، وأمراض الذكورة، وصحة المرأة الشاملة.