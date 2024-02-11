محليات

جازان.. "الأفواج الأمنية" تطيح بشخص روج 172 كلجم من نبات القات المخدر

دوريات الأفواج الأمنية
دوريات الأفواج الأمنية

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الهندية لترويجه (172) كيلو جراماً من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
دوريات الأفواج الأمنية
محافظة الدائر
القات المخدر

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