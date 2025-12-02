رئيس جامعة شقراء يدشّن منصة "الإحصائيات والتقارير" لدعم التحول الرقمي

وتهدف المنصة إلى رفع جاهزية الجامعة لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية في عرض البيانات، وتوفير مؤشرات فورية تدعم صُنّاع القرار، إلى جانب تمكين الوصول المركزي للبيانات وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر توجيه الموارد وتقليل الهدر.