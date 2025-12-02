رئيس جامعة شقراء يدشّن منصة "الإحصائيات والتقارير" لدعم التحول الرقمي

دشّن رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، منصة "الإحصائيات والتقارير" التي طورتها عمادة التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وأعضاء مجلسها، في خطوة تعزز مسار التحول الرقمي والتميز التشغيلي داخل الجامعة.
وتهدف المنصة إلى رفع جاهزية الجامعة لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية في عرض البيانات، وتوفير مؤشرات فورية تدعم صُنّاع القرار، إلى جانب تمكين الوصول المركزي للبيانات وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر توجيه الموارد وتقليل الهدر.
وتُنتج المنصة تقارير رقمية لحظية مبنية على بيانات دقيقة وموحدة المصدر، ما يسهم في تسريع اتخاذ القرار واستبدال التقارير اليدوية التقليدية بحلول رقمية أكثر دقة وفعالية.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الجامعة المستمرة في تطوير بنيتها الرقمية وتحقيق التميز المؤسسي، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الوطني في قطاع التعليم.