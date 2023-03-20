"تقويم التعليم" تطلق تصنيف"صقر".. للمواءمة مع سوق العمل وتمكين المجتمع

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد فئات التصنيف ومجالاته ومؤشراته، ووثيقة قواعده وأحكامه، وقد استعدت الهيئة منذ تكليفها بتنفيذ هذه المبادرة باتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات، ابتداءً من التنسيق مع وزارة التعليم ومؤسسات التعليم العالي والجهات ذات العلاقة، وتشكيل اللجان، وعقد ورش العمل، واللقاءات المتعددة التي تناولت الأهداف والمفاهيم وآليات التنفيذ التي يسعى التصنيف لتحقيقها.