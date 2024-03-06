بـ 764 مليون دولار.. "ليب 24" يعلن إطلاقات واستثمارات لكبرى الشركات الوطنية والعالمية

عقب ذلك، جاء إعلان شركة أرامكو ديجيتال إنشاء أول مركز لتطوير شبكة ORAN في السعودية بالتعاون مع إنتل لتعزيز الابتكار والتقدم التقني، كما أعلنت أرامكو ديجيتال عن تعاونها مع شركة LTIMindtree لإنشاء مركز لخدمات تقنية المعلومات في السعودية باستثمار 46 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان أرامكو ديجيتال عزمها التعاون مع شركة Groq في شراكة لإنشاء أكبر مركز حوسبة للذكاء الاصطناعي في العالم.