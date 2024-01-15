شاهد.. وزير "الإسلامية" يبكي أثناء الحديث عن زوجته المريضة

وتحدَّث الوزير آل الشيخ عن بداية حياته العملية، ورحلة كفاحه التي بدأت بتجارة الملابس، وذلك في برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية أمس، وقال: "كنت أمتلك محل ملابس، أستورد بضاعته من لبنان حينما كان عمري 16 عامًا، وأبيع وأشتري فيه بعد الخروج من المدرسة. وبدأت بعدها التجارة في العقار؛ إذ كنت أشتري من توفيري قطع أراضٍ في جنوب الرياض".