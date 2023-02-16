بالصور.. حملة لإزالة الكتابات العشوائية من أسوار وجدران مدارس شرق الطائف

وفي بيانٍ تلقته "سبق"، قال أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي: الأمانة تعمل على توسيع نطاق أعمال تحسين المشهد الحضري بالتعاون مع الشركاء، وحققت خلال الفترة الماضية قفزات نوعية في نطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية، وبمشاركة المتطوعين والمتطوعات، بهدف رصد ومعالجة العشوائيات والتشوهات البصرية وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات البيئية والتوعوية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع.