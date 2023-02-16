بالصور.. حملة لإزالة الكتابات العشوائية من أسوار وجدران مدارس شرق الطائف

نفذت أمانة الطائف بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم حملة لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من الأسوار الخارجية ومحيط المدارس بشرق الطائف، بمشاركة الطلاب والمتطوعين من منسوبي المدارس.
جاء ذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع وزارة التعليم لتحقيق مستهدفات مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وشملت الأعمال المنفذة خلال الحملة طمس الكتابات العشوائية وإعادة طلاء الجدران، لتعزيز الوعي بين هذه الشريحة الهامة من المجتمع بأهمية الحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني التعليمية.
ولقيت الحملة مشاركة فعالة من الطلاب الذين أسهموا في طلاء جدران المدارس، وتمت إزالة كم كبير من الكتابات العشوائية التي رصدت بالجدران الخارجية والأسوار.
وفي بيانٍ تلقته "سبق"، قال أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي: الأمانة تعمل على توسيع نطاق أعمال تحسين المشهد الحضري بالتعاون مع الشركاء، وحققت خلال الفترة الماضية قفزات نوعية في نطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية، وبمشاركة المتطوعين والمتطوعات، بهدف رصد ومعالجة العشوائيات والتشوهات البصرية وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات البيئية والتوعوية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع.
وأكدت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية، لتسهيل معالجتها والارتقاء بالمظهر العام لهذه المواقع.
وتقوم أمانة الطائف من خلال المبادرات والفعاليات التطوعية إلى تعزيز شراكاتها المجتمعية مع المتطوّعين، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تطلقها وتمثل قيمة إضافية للمتطوّعين والمجتمع في الجوانب الاجتماعية والمعنوية، إضافةً إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات الوطنية.