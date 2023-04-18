"اللف والنّشر" في القرآن.. تعظيمٌ للمعنى وإثارةٌ للمخاطب.. لمحات ووقفات

وأتبع: ومن شواهده قوله تعالى: {وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ* فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} "آل عمران: 147-148"، تأمل دعاء المؤمنين، وإجابة رب العالمين، يقول الدكتور "محمد أحمد قاسم": "فالآية تذكر دعاء المؤمنين على سبيل التفصيل، ثم ذكرت الإجابة من غير ترتيب، فقدّمت ثواب الدنيا مع تأخره في الدعاء؛ لما كان المقام مقام القتال والنفوس متطلّعة إلى النصر، وخصّصت ثواب الآخرة- دون ثواب الدنيا بالحسن؛ للإيذان بفضله ومزيته، وأنّه المعتدّ به عند الله".