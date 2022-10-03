"القصبي" يرأس وفداً حكومياً إلى المغرب ويبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

ويضم الوفد السعودي المشارك إلى جانب الهيئة العامة للتجارة الخارجية كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للبريد السعودي.