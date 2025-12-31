"البلوي" : المملكة لن تسمح لأي كان المساس بأمنها الوطني.. والتكامل الإقليمي والحوار المسؤول أساس الاستقرار

يؤكد الكاتب الصحفي جميل البلوي، في افتتاحية "الرياض"، أن المملكة العربية السعودية تنطلق في سياساتها من مبدأ راسخ قوامه أن أمن الخليج وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وأن التكامل الإقليمي والحوار المسؤول يشكلان الأساس الحقيقي للاستقرار، مع التزام حازم بحماية أمنها الوطني وسيادتها دون تهاون، وأن المملكة لن تسمح لأي كان بالمساس بأمنها الوطني، باذلة في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة من أجل الدفاع عن أمنها وأمن المنطقة.
التكامل الإقليمي كخيار استراتيجي
وفي مقاله " صون الأمن"، يشدد البلوي على أن المملكة ترى في التنسيق الخليجي وبناء جسور الثقة ضرورة تمليها التحديات المتشابكة التي تواجه المنطقة، انطلاقًا من قناعة بأن «أي تهديد يطال طرفًا من الخليج ينعكس على الجميع»، ما يجعل وحدة المواقف ركيزة للأمن الجماعي.
الحكمة لا تعني التفريط بالأمن
يوضح البلوي أن السعودية دأبت على «تغليب صوت الحكمة واتباع نهج الحوار»، وسلكت مختلف السبل لمعالجة الخلافات بما يحفظ المصالح المشتركة، غير أن هذا النهج المتزن لا يعني التهاون، إذ تبقى «حماية أمن المملكة وسيادتها خطًا أحمر» لا يقبل المساومة.
اليمن في قلب المعادلة الأمنية
وفي السياق ذاته، يبرز البلوي موقف المملكة الداعم لليمن الشقيق، انطلاقًا من حرصها على استقراره ووحدة أراضيه، مؤكدًا أن التزامها بأمن اليمن «تمليه الأفعال قبل الأقوال»، باعتباره ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأكملها.
ثوابت سعودية ورسالة سلام
ويخلص البلوي إلى أن المواقف السعودية تجاه المتغيرات الإقليمية، بما فيها الموقف الإماراتي، تعكس ثوابت واضحة لا تقبل التأويل، فالمملكة «دولة سلام» تسعى لاستقرار المنطقة والعالم، مستندة إلى ثقلها العربي والإسلامي، وأنها لن تسمح لأي كان بالمساس بأمنها الوطني، باذلة في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة من أجل الدفاع عن أمنها وأمن المنطقة.