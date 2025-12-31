"البلوي" : المملكة لن تسمح لأي كان المساس بأمنها الوطني.. والتكامل الإقليمي والحوار المسؤول أساس الاستقرار

يؤكد الكاتب الصحفي جميل البلوي، في افتتاحية "الرياض"، أن المملكة العربية السعودية تنطلق في سياساتها من مبدأ راسخ قوامه أن أمن الخليج وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وأن التكامل الإقليمي والحوار المسؤول يشكلان الأساس الحقيقي للاستقرار، مع التزام حازم بحماية أمنها الوطني وسيادتها دون تهاون، وأن المملكة لن تسمح لأي كان بالمساس بأمنها الوطني، باذلة في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة من أجل الدفاع عن أمنها وأمن المنطقة.