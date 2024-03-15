مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية توقع اتفاقيات تعاون مع "3" مستشفيات جامعية بريطانية

وقال الأستاذ الدكتور عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، أن هذه الشراكات الإستراتيجية ستمكننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة، لهذه الجامعات التي تتميز بسجل أكاديمي حافل، وصيت عالمي لافت بفضل إنجازاتها العلمية، مشيراً إلى أن أبوابها أصبحت مفتوحة أمام أطباء مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية حيث يمكنهم الالتحاق ببرامجها للزمالات الطبية والدراسات العليا، من خلال برنامج الابتعاث الخارجي، الذي أطلقته المجموعة في عام 2022، كما ستمكن هذه الاتفاقيات من ترشيح وإرسال الأطباء إلى المملكة المتحدة للحصول على تدريب متخصص في مختلف المجالات الطبية، وترسخ الحفاظ على موقع المجموعة المتقدم كأفضل مقدم خدمات رعاية صحية في الممارسات السريرية والحفاظ على أعلى معايير سلامة المرضى.