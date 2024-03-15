مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية توقع اتفاقيات تعاون مع "3" مستشفيات جامعية بريطانية

وقعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقيات تعاون مشترك مع عدة جامعات تعليمية طبية، وهي مستشفيات جامعات برمنجهام وكنج، بالاضافة إلى جامعة امبريال كولج ، في مجالات الخدمات المهنية والأكاديمية والبرامج التدريبية، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط المجموعة الرامية إلى خلق شراكات إستراتيجية عالمية، تحقق الإضافة النوعية في مجال التعليم والتدريب الطبي، بما ينعكس إيجاباً على خدمات الرعاية الصحية.
وقال الأستاذ الدكتور عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، أن هذه الشراكات الإستراتيجية ستمكننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة، لهذه الجامعات التي تتميز بسجل أكاديمي حافل، وصيت عالمي لافت بفضل إنجازاتها العلمية، مشيراً إلى أن أبوابها أصبحت مفتوحة أمام أطباء مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية حيث يمكنهم الالتحاق ببرامجها للزمالات الطبية والدراسات العليا، من خلال برنامج الابتعاث الخارجي، الذي أطلقته المجموعة في عام 2022، كما ستمكن هذه الاتفاقيات من ترشيح وإرسال الأطباء إلى المملكة المتحدة للحصول على تدريب متخصص في مختلف المجالات الطبية، وترسخ الحفاظ على موقع المجموعة المتقدم كأفضل مقدم خدمات رعاية صحية في الممارسات السريرية والحفاظ على أعلى معايير سلامة المرضى.
بالاضافة إلى أن المجموعة وقعت اتفاقية شراكة مع جامعة لندن كولج للأعمال، للتعاون في مجالات الأبحاث وبرامج التعليم التنفيذي وتطوير قدرات الموظفين في قيادة الرعاية الصحية وإدارتها، والجودة، وسلامة المرضى، وغيرها مما يلزم لقيادة وتشكيل مستقبل الرعاية الصحية بشكل فعال.
وأوضح أ. د. العُمري أن الشؤون الأكاديمية بالمجموعة أصبحت بعد هذه التجارب النوعية، تمتلك خبرات متراكمة في مجال التدريب والتأهيل، واستطاعت مع الدعم المتواصل من إدارة المجموعة فتح آفاق جديدة أحدثت نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب الطبي، كما ساهمت هذه التجارب النوعية في تمكينها من خلق جوّ تعليمي مميز، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليًّا.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ترتبط باتفاقية تعاون أكاديمي مع الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء royal college of physicians of irland لتنظيم امتحانات زمالتها، كما ترتبط باتفاقية مماثلة مع عدد من الجامعات والكليات ، كجامعة جورج واشنطن الأمريكية George Washington University ، لتنفيذ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارئ، وبرامج صحية أخرى، بالإضافة إلى جامعات كندية كويسترن أونتاريو، وكالجاري، وكوين، وتورنتو، وأوتاوا، وجامعات أخرى إقليمية ومحلية، وذلك في إطار جهودها لتطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، وخلق فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب، وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.