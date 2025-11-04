الدفاع المدني يؤكد أهمية كاشف الدخان في المباني للحماية والمحافظة على الممتلكات

وأوضحت أن كاشف الدخان يعمل على التنبيه بوجود حريق بالمبنى في وقت مبكر، من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل، ويسهل اكتشاف موقع الدخان والإنذار بوقوع حريق، مما يساعد على سرعة مكافحته.