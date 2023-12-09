تَعَرّف على الفائزين في منافسات فئات الشقح والحمر والمجاهيم خلال تاسع أيام مهرجان الإبل

واستقبلت بوابة ريمات اليوم دخول المنقيات المشاركة في شوط سيف الملك لفئة المجاهيم، بالإضافة لدخول دق الشقح، وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد جدولت مسابقات المهرجان في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.