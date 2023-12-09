تَعَرّف على الفائزين في منافسات فئات الشقح والحمر والمجاهيم خلال تاسع أيام مهرجان الإبل

شهدت اليوم منافسات اليوم التاسع من فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة تحت شعار "عز لأهلها"، أشواط دق القعدان لألوان الحمر والشقح والمجاهيم، الذي تقام منافساته على أرض الصياهد الجنوبية.
وشهد ميدان العرض، استعراض 45 قعودًا في ثلاثة أشواط أمام لجنة التحكيم النهائي؛ حيث جاءت نتائج المسابقات على النحو التالي: حصل على المركز الأول فئة دق قعدان الشقح المشارك مرزوق الحربي، وفي المركز الثاني المشارك مشعل الزيادي، ونال المركز الثالث المشارك سعود الدوسري؛ فيما جاء بالمركز الرابع بدر الجمعة، وخامسًا فالح الدوسري.
وفي فئة فردي دق قعدان الحمر حقق المركز الأول المشارك مقعد فهد الدوسري، وثانيًا المشارك دبوس الدبوس، وثالثًا المشارك نادر فارس الحافي، ورابعًا المشارك فهد الدوسري، وخامسًا محمد سالم البقمي.
وفي فئة المجاهيم حقق المركز الأول المشارك سيف الرسام، والمركز الثاني محمد المري، وثالثًا المشارك عبدالعزيز بن ناصر السحيباني، ورابعًا صالح المنهالي، وخامسًا محمد هادي المري.
واستقبلت بوابة ريمات اليوم دخول المنقيات المشاركة في شوط سيف الملك لفئة المجاهيم، بالإضافة لدخول دق الشقح، وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد جدولت مسابقات المهرجان في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.
كما تتضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تمتد على مدار نحو 30 يومًا متواصلة، أشواط سباق الهجن، وكذلك منافسات "الهجيج وأشواط الطبع".
يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يسعى من خلال برنامجه المتنوع إلى تعزيز مكانة الإبل وثقافتها لدى أفراد المجتمع، ونشر المعرفة والعلوم المتعلقة بها.