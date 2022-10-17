"الحياة الفطرية": صور "جماجم الظباء" قديمة.. وجمعها كان بغرض الدراسة

وبيَّن المركز أنه سبق التنبيه لتلك الصور قبل سنوات عدة، وتوضيح السبب في عدد من الصحف، مؤكدًا أنه يقوم بمتابعة ورصد المخالفات بحق الكائنات الفطرية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وداعيًا المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفة فطرية.