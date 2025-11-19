وزير البلديات والإسكان يُدشن "التحفيز العقاري" ويرعى أول صفقة لدعم تطوير الأراضي

ورعى معاليه أول صفقة محفزة، من خلال توقيع اتفاقية بين مالك الأرض وهم أبناء مشهور اليعيش والمطور شركة العوالي العقارية، وذلك لتطوير أرض تقع في مدينة الرياض وتحديدًا في حي العارض، على مساحة تبلغ 130 ألف متر مربع، تشمل تطوير نحو 1200 وحدة سكنية متنوعة، ويعد المشروع متعدد الاستخدامات بين سكني وتجاري وإداري وفندقي.