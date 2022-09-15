"الأمن السيبراني" تنظم جلسة توعوية لمنسوبي وكالة الأنباء السعودية

واستهدفت الهيئة في جلستها التوعوية منسوبي الوكالة بمختلف مستوياتهم، من خلال التطرق إلى أهمية الأمن السيبراني، ومعرفة أبرز الأساليب المستخدمة للهجمات السيبرانية، والهندسة الاجتماعية التي تعد نواة التصيّد الإلكتروني، بالإضافة إلى دور المستخدم في تعزيز الأمن السيبراني، وغيرها من المحاور التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لمواجهة التحديات والمخاطر.