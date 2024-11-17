ببداية الفصل الثاني.. 1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة
انتظم اليوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، أكثرُ من 260 ألف طالب وطالبة في 1700 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا.
وشهدت المدارس عودة أكثر من 27 ألف معلم ومعلمة صباح اليوم الأحد، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1446هـ بمتابعة من مديري ومديرات المدارس.
ورحّب مدير التعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بعودة الطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية، من ثانوية قرطبة، مشاركًا الطلاب الاصطفافَ الصباحي وحصصهم الدراسية متمنيًا لهم فصلًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والتميز، والجد والاجتهاد والمثابرة.
وأثنى الدكتور "الغامدي" على الجهود المبذولة والمثمرة من قِبَل مديري ومديرات المدارس والهيئتين التعليمية والإدارية خلال الفصل الدراسي الأول، وبتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات لبدء الفصل الدراسي الثاني؛ مشيدًا بجهود أولياء الأمور ودورهم البارز في نجاح الرحلة التعليمية، معبّرًا عن أمله في مواصلة جهودهم لتحقيق النجاح والتفوق لأبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات.
وتمنى "الغامدي" أن يكون هذا الفصل الدراسي مليئًا بالإيجابية والتفوق والمنافسة محليًّا ودوليًّا والرفع من مستوى التحصيل الدراسي، ونواتج التعلم وأن يكون فصلًا مميزًا للجميع.
وتابعت "سبق" انسيابية الحركة المرورية مع بداية الفصل الدراسي الثاني وعودة الطلاب والطالبات مع معلميهم ومعلماتهم لمدارسهم، دون حدوث أي عوائق ولله الحمد.