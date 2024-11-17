ببداية الفصل الثاني.. 1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة

ورحّب مدير التعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بعودة الطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية، من ثانوية قرطبة، مشاركًا الطلاب الاصطفافَ الصباحي وحصصهم الدراسية متمنيًا لهم فصلًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والتميز، والجد والاجتهاد والمثابرة.