كأنك لم ترها من قبل.. شاهد غروب "الشمس المخضبة بالحمرة" بـ "حرة القفيف"

والمتأمل في منظر غروب الشمس من على هذه الحرة البركانية يجد أن الشمس لا تحمر بذاتها، فضوؤها خليط مجموعة ألوان تناثرت وتأثرت بمركبات الهواء المحيطة، ولونها الأحمر ناتج عن المسافة التي يقطعها ضوؤها، فكلما انخفض قرص الشمس طالت المسافة التي يقطعها الضوء، ويشاهد ذلك بكل وضوح وقت الغسق الذي يظهر فيها اللونان الأحمر والأصفر بصورة أكثر، وتأثرها بالانبعاثات الغازية من الحرة البركانية ما يزيدها حمرة.