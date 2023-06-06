كأنك لم ترها من قبل.. شاهد غروب "الشمس المخضبة بالحمرة" بـ "حرة القفيف"

يشكل غروب الشمس، وهي مخضبة بالحمرة، يحيطها الشفق بألوانه النشطة المتلونة بألوان قرصها الملتهب، خاصة وقت الغسق، من أجمل المناظر الطبيعية التي يشاهدها المرء والدالة على عظمة الخالق -سبحانه وتعالى-.
ورصدت عدسة "واس" لحظة غروب شمس أمس، على حرة مركز القفيف بمحافظة الجموم، الواقع شمال مكة المكرّمة بـ 140 كلم، مشكلاً صورة إبداعية بانورامية لطبيعة المكان بما يحويه من تشكيلات صخرية بديعة الجمال وحرات بركانية وأودية وشعاب متدفقة بالسيول الجارية غنية بنخيلها الباسقة وسمرها المخضر وسرحها الكثيف، ما يزيد المكان سحراً آسراً لنفوس الناظرين.
والمتأمل في منظر غروب الشمس من على هذه الحرة البركانية يجد أن الشمس لا تحمر بذاتها، فضوؤها خليط مجموعة ألوان تناثرت وتأثرت بمركبات الهواء المحيطة، ولونها الأحمر ناتج عن المسافة التي يقطعها ضوؤها، فكلما انخفض قرص الشمس طالت المسافة التي يقطعها الضوء، ويشاهد ذلك بكل وضوح وقت الغسق الذي يظهر فيها اللونان الأحمر والأصفر بصورة أكثر، وتأثرها بالانبعاثات الغازية من الحرة البركانية ما يزيدها حمرة.