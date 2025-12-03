توطين سلاسل الإمداد يوفر 40 مليار ريال سنويًا… و"نمذجة" تتجاوز 100 ألف قطعة وتُحدث نقلة في التصنيع بالطباعة ثلاثية الأبعاد

وأشار في حديثه إلى تجارب عملية كان لها أثر مباشر على أداء المصانع، من أبرزها تقليص زمن توريد إحدى القطع من 30 أسبوعًا إلى أسبوعين فقط عبر التصنيع المحلي، إلى جانب مشاريع أخرى حققت وفورات وصلت إلى 60% باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما ساهمت الشركة في تطوير وحدة تكييف صناعية لإحدى الجهات، وهو ما أدى إلى خفض عمليات التجميع بنسبة كبيرة، وتقليل التكلفة، وتقليص حجم العمالة المطلوبة.