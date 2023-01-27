شاهد من العيدابي.. أمير جازان يدشن مهرجان العسل ويحضر حفل الأهالي

وفور وصول أمير جازان مقر الحفل؛ تجول في المعرض المصاحب لفعاليات المهرجان، الذي تضمن مشاركة الجهات الحكومية والنحالين والأسر المنتجة، ثم حضر أمير المنطقة حفل الأهالي، الذي بدء بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم، فكلمة الأهالي ألقاها الدكتور حسن بن سليمان الغزواني، رحب فيها بأمير المنطقة، ونقل فيها ابتهاج الأهالي بمقدمه، وتجديدهم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة.