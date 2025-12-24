أكثر من 16 ألف صقر في 6 أعوام.. مهرجان الصقور يرسّخ مكانته

كما سجّل المهرجان نموًا كبيرًا في عدد الصقور المشاركة، من (1723) صقرًا في المهرجان الذي أقيم بداية العام 2019، ثم (2355) صقرًا عند إقامته أواخر العام 2019، ثم (2205) صقور في عام 2020، إلى (2110) صقور في عام 2021، ثم (2256) صقرًا في عام 2022، و(2654) صقرًا في عام 2023، وصولًا إلى (3322) صقرًا في عام 2024، وهو الرقم الأكبر منذ انطلاق المهرجان، ويعكس الإقبال الكبير من الصقارين المحليين والدوليين، وتنوع الفئات المشاركة في مسابقتي الملواح والمزايين.