شاهد.. يقظة سائق حافلة مدرسية تمنع دهس طالبة.. ومَطالب بمعاقبة "المتجاوز"

وتجلى في المقطع المتداول عبر موقع التواصل "تويتر"، لطفُ الله ثم يقظة سائق الحافلة من وقوع حادثة دهس لطالبة كانت تريد العبور لمنزلها بعد نزولها من الحافلة؛ لكن سائق الحافلة كان يتابعها وقام بإيصالها وإنقاذ حياتها من مركبة متجاوزة؛ وذلك في اللحظات الأخيرة.