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شاهد.. يقظة سائق حافلة مدرسية تمنع دهس طالبة.. ومَطالب بمعاقبة "المتجاوز"
كانت تريد العبور لمنزلها بعد نزولها من الحافلة.. "مرافقة ومتابعة ولطف الله"
أظهر فيديو جرى تداوله، يقظة سائق حافلة مدرسية، ومنعَه -بعد عناية الله- من تعرض طالبة للدهس في آخر لحظة.
وتجلى في المقطع المتداول عبر موقع التواصل "تويتر"، لطفُ الله ثم يقظة سائق الحافلة من وقوع حادثة دهس لطالبة كانت تريد العبور لمنزلها بعد نزولها من الحافلة؛ لكن سائق الحافلة كان يتابعها وقام بإيصالها وإنقاذ حياتها من مركبة متجاوزة؛ وذلك في اللحظات الأخيرة.
وطالب عدد من متداولي المقطع، بتطبيق المخالفات على السائق المتجاوز للحافلة المدرسية أثناء توقفها لإنزال الطالبة.