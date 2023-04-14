الواجهات البحرية في جازان.. متنفس الأهالي وقت الإفطار خلال العشر الأواخر

تشهد الحدائق والواجهات البحرية بمنطقة جازان خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك توافد العديد من الأسر والشباب، سعيًا لتغيير الروتين بدلاً من الإفطار المنزلي، حيث يميلون إلى تناول وجبة الإفطار على هذه الواجهات البحرية.
وتحمل هذه اللحظات ذكريات جميلة، حيث تبقى مشاهد منظر الغروب وصوت البحر والهدوء الذي يعم المكان لحظة الإفطار عالقة في الأذهان.
وتتجلى مظاهر البهجة والفرح التي تسودها الراحة والسكينة من خلال وجود العائلات التي تتوق إلى مشاهدة وقت مغيب الشمس الساحر والإفطار خارج المنزل، في هذه الجلسات التي توفرها الواجهة البحرية.
وتشكّل الواجهات البحرية فرصة للأهالي والزوّار لقضاء أوقات رائعة خلال الفترة من الإفطار حتى السحور، حيث تعقد اللقاءات المتنوعة، مع وجود الأطفال الذين يستمتعون بالألعاب الترفيهية المنتشرة في تلك المواقع.
ويجد الشباب وكبار السن أماكن فسيحة لقضاء أوقات سعيدة من خلال ممارسة رياضة المشي، حيث تزداد أعدادهم في أوقات المساء.
وتعد الواجهة البحرية مكاناً مناسباً لممارسة رياضة المشي المفيدة للجميع، خاصة قبل الإفطار.