الواجهات البحرية في جازان.. متنفس الأهالي وقت الإفطار خلال العشر الأواخر

تشهد الحدائق والواجهات البحرية بمنطقة جازان خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك توافد العديد من الأسر والشباب، سعيًا لتغيير الروتين بدلاً من الإفطار المنزلي، حيث يميلون إلى تناول وجبة الإفطار على هذه الواجهات البحرية.