نائب المفتي يدشّن برنامج "الملك عبدالله للسنة" للأجهزة الذكية.. حمّله من هنا

دشّن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب سماحة المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اليوم، موقع برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للسنة النبوية المطهرة على الأجهزة الذكية؛ بحضور المشرف العام على تقنية المعلومات بالرئاسة زيد الزمامي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أحمد النجعي.