مسجد نمرة يتزين بأكثر من 125 ألف متر من السجاد الفاخر

جدير بالذكر أن الوزارة كلّفت 15 لجنة خدمية، مكونة من موظفين وإداريين ومهندسين ومراقبين ومراقبات ومشرفين ومشرفات ودعاة ومترجمين؛ لتقديم الخدمات المختلفة للحجاج، وكذلك الوقوف الميداني على الخدمات، واستقبال الحجاج والتوعية الإسلامية والإرشاد الديني لهم، وتوزيع المطبوعات والرد على الاستفسارات ومتابعة أعمال شركة الصيانة والتشغيل وتنفيذ كل الاستعدادات قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم والرفع بتقارير فورية عن مستوى الخدمات خلال موسم الحج بما يضمن سلامة المصلين لكي يؤدوا نُسكهم بكل يسر وطمأنينة.