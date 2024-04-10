"العيسى" من إسلام آباد: الإسلام شريعة الله الوسط ودين الفطرة ومكارم الأخلاق

واستهلّ العيسى الخطبة بتهنئة المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك، والدعاء بقبول الله لصيامهم وقيامهم في شهر رمضان. ودعا إلى الحرص على قضاء حوائج الناس، والتخفيف من آلامهم؛ مؤكداً أن الشريعة الإسلامية هي المثال الأَعلى في مفاهيم الأخلاق والسلوك، وأنها ترتقي بقِيمها من مطلب الحسن والعدل إلى منزلة الإحسان والفضل.