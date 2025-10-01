مؤتمر الاستثمار الثقافي يفتح آفاقًا استثمارية في السوق المحلي

وكشفت "السمحانية" عن مشروعها الجديد الذي سيُقام داخل أسوار الجامعة، والذي من المنتظر أن يُشيد بأسلوبٍ مستلهمٍ من قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويحتوي على فندقٍ ثقافيّ، ومتحفٍ، ومنطقة أزياء تضم متاجر متنوعة، إضافةً إلى سينما فنيّة، ومنطقة مطاعم؛ وذلك بهدف تحويل الموقع الاستثماري إلى وجهةٍ ثقافيّة واجتماعيّة متكاملة تضم فعاليات ومعارضٍ فنيّة، وساحات اجتماعية، ومطاعم ومقاهي متنوعة، بالإضافة إلى مساحات لدعم روّاد الأعمال في القطاعات الإبداعية.