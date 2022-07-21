برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة "المسار الرياضي" يطلق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان

الجدير بالذكر أن مشروع المسار الرياضي هو أحد المشاريع الأربعة الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بتاريخ 19 مارس 2019، ويحظى بمتابعة واهتمام من سمو ولي العهد -حفظه الله- حيث يعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي، لتصبح واحدة من أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم، وبما يسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها.