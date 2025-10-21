"تعلم لتحمي".. دورة تدريبية في الطائف حول مكافحة العدوى في عيادات الأسنان

نظّمت الجمعية السعودية لطب الأسنان، بالتعاون مع مسار خدمات طب الأسنان وإدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بتجمع الطائف الصحي، دورة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بعنوان "برنامج مكافحة العدوى في عيادات ومراكز الأسنان"، وذلك يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، في مجمع الملك فيصل الطبي.
وأُقيمت الدورة المجانية، المعتمدة بـ 5 ساعات تعليم طبي مستمر، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى 2025، تحت شعار "تعلّم لتحمي: فالمعرفة أقوى وسائل الدفاع"، وبما يتماشى مع توصيات وزارة الصحة.
وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من أطباء وأخصائيي وفنيي طب الأسنان من مختلف القطاعات الصحية بمنطقة مكة المكرمة، شملت الطائف ومكة وجدة، بإشراف مباشر من ممثل الجمعية السعودية لطب الأسنان بمحافظة الطائف، الدكتور عبدالرحمن الرزقي، وبالتعاون مع قائد مسار خدمات طب الأسنان بتجمع الطائف الصحي، الدكتورة غادة الثبيتي، ومنسق التدريب والتعليم والأبحاث بإدارة مكافحة العدوى، الدكتور وليد عبدالمطلب مازي.
وتضمن البرنامج محاضرات علمية وتطبيقات عملية حول أفضل ممارسات مكافحة العدوى، قدمها نخبة من المختصين بمحافظة الطائف، هم: الدكتور وليد عبدالمطلب مازي، والدكتور محمود الأشقر، والأستاذة مشاعل السفياني.
وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي المقدم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لرئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان، الدكتور زياد اللاحم، على دعمه المتواصل وتشجيعه المستمر للأنشطة العلمية التي تُسهم في تعزيز الوعي الصحي والمهني لدى كوادر طب الأسنان.