"تعلم لتحمي".. دورة تدريبية في الطائف حول مكافحة العدوى في عيادات الأسنان

وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من أطباء وأخصائيي وفنيي طب الأسنان من مختلف القطاعات الصحية بمنطقة مكة المكرمة، شملت الطائف ومكة وجدة، بإشراف مباشر من ممثل الجمعية السعودية لطب الأسنان بمحافظة الطائف، الدكتور عبدالرحمن الرزقي، وبالتعاون مع قائد مسار خدمات طب الأسنان بتجمع الطائف الصحي، الدكتورة غادة الثبيتي، ومنسق التدريب والتعليم والأبحاث بإدارة مكافحة العدوى، الدكتور وليد عبدالمطلب مازي.