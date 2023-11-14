مدير بيئة عسير يتفقَّد سدود المنطقة ويدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والتجمعات المائية

تفقَّد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، عددًا من السدود بالمنطقة، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والتجمعات المائية، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات المختصة.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال وقوفه على سد الملك فهد وسد تبالة بمحافظة بيشة؛ للاطلاع على أعمال التشغيل والصيانة، والتأكد من إمكانية تطبيق خطط الطوارئ في ظل الحالات المطرية التي تمرّ بها المنطقة، والتقيد بالتعليمات كافة بهذا الخصوص.
واستمع الجميع إلى عرض قدمه مدير إدارة التشغيل والصيانة، المهندس محمد سليمان عسيري، استعرض من خلاله نمذجة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية المنفذة بالسدود بمنطقة عسير.
ويُعتبر سد الملك فهد أكبر سد خرساني على مستوى الشرق الأوسط، بسعة تخزينية تتجاوز ثلاث مئة مليون متر مكعب. أما سد تبالة فهو من أهم السدود المخصصة للشرب بالسعودية، بسعة تخزينية تقدر بـ68.410.000 م3، وبه مأخذ لمحطة تنقية مياه الشرب بسعة إنتاجية تقدر بـ 13.000 م3/ يوم.