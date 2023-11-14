مدير بيئة عسير يتفقَّد سدود المنطقة ويدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والتجمعات المائية

تفقَّد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، عددًا من السدود بالمنطقة، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والتجمعات المائية، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات المختصة.