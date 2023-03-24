قوانين صارمة ودعم حكومي وأكثر.. محاور سعودية فاعلة تحاصر ظاهرة التسول

بصفة عامة وخاصة في شهر رمضان، تمثل ظاهرة التسول سلوكاً سلبياً اعتاده الناس في كل مجتمعات العالم وخاصة المجتمع العربي الذي يحدث فيه الدين الإسلامي على التكافل؛ إلا أن هذا الحث استغله بعض ضعاف النفوس للتكسب المريح واستعطاف الناس في المواسم حتى باتت هذه الظاهرة منتشرة في كل الدول المسلمة وتعانيها المجتمعات، خاصة في الأماكن العامة.