هل دوران الأرض يؤثر في طول الرحلات الجوية أو قصرها؟.. المسند يجيب

وأضاف المسند، في رد على تساؤل مفاده، إذا كانت الأرض تدور من الغرب إلى الشرق بسرعة 1670 كم في الساعة، فلماذا الطائرة المسافرة باتجاه الغرب لا تكون أسرع من الطائرة المسافرة باتجاه الشرق؟ بمعنى إذا سافرنا بالطائرة من السعودية إلى أمريكا بسرعة 1000 كم في الساعة، هل ستصبح سرعتنا الحقيقية 2670 كم في الساعة؟ (لأننا احتسبنا سرعة الطائرة + سرعة دوران الأرض المعاكس للطيارة)، لأننا هنا سنستفيد من الطيران عكس دوران الأرض؟ وهل سيكون طول الرحلة من الرياض إلى نيويورك أقصر من نيويورك إلى الرياض؟ الجواب: لا .. حسياً وعقلياً؛ لأن الطائرة تُحلق في مجال الغلاف الجوي الأرضي الملتصق بكوكب الأرض بسبب الجاذبية، وهو يدور مع الأرض، وعليه، فالطائرة ليست منفكة عن جاذبية الأرض (كالأقمار الاصطناعية)، وهي متأثرة بدورانها من الغرب إلى الشرق، وعليه لن تستفيد الطائرة من سرعة الأرض الدورانية؛ لكونها تدور مع الأرض أيضاً وهي محلقة بسبب الجاذبية.