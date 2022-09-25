هل دوران الأرض يؤثر في طول الرحلات الجوية أو قصرها؟.. المسند يجيب

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن دوران الأرض لا يؤثر في طول الرحلات الجوية أو قصرها.
وأضاف المسند، في رد على تساؤل مفاده، إذا كانت الأرض تدور من الغرب إلى الشرق بسرعة 1670 كم في الساعة، فلماذا الطائرة المسافرة باتجاه الغرب لا تكون أسرع من الطائرة المسافرة باتجاه الشرق؟ بمعنى إذا سافرنا بالطائرة من السعودية إلى أمريكا بسرعة 1000 كم في الساعة، هل ستصبح سرعتنا الحقيقية 2670 كم في الساعة؟ (لأننا احتسبنا سرعة الطائرة + سرعة دوران الأرض المعاكس للطيارة)، لأننا هنا سنستفيد من الطيران عكس دوران الأرض؟ وهل سيكون طول الرحلة من الرياض إلى نيويورك أقصر من نيويورك إلى الرياض؟ الجواب: لا .. حسياً وعقلياً؛ لأن الطائرة تُحلق في مجال الغلاف الجوي الأرضي الملتصق بكوكب الأرض بسبب الجاذبية، وهو يدور مع الأرض، وعليه، فالطائرة ليست منفكة عن جاذبية الأرض (كالأقمار الاصطناعية)، وهي متأثرة بدورانها من الغرب إلى الشرق، وعليه لن تستفيد الطائرة من سرعة الأرض الدورانية؛ لكونها تدور مع الأرض أيضاً وهي محلقة بسبب الجاذبية.
وتابع، أن الطائرة التي تطير بسرعة ألف كم في الساعة باتجاه الغرب أو الشرق فسرعتها هي نفسها لا تتغير بسبب دوران الأرض.
ودلل المسند، على قوله بأن الهيلوكوبتر إذا توقفت فوقنا مباشرة لفترة من الزمن ستظل محلقة في مكانها، ولن تحيد عنه؛ لأنها تحلق في محيط الغلاف الجوي ومرتبطة بجاذبية الأرض، فهي تتأثر بدوران الأرض فتدور معها، وعليه ستبقى مكانها؛ لأن كلانا ندور بالسرعة نفسها.
وأضاف، إذا ثبت لدينا أن عامل دوران الأرض لا يؤثر في سرعة أو بطء الطيران، فما هو العامل الطبيعي الذي يؤثر في سرعة الطيران فعلاً؟ مثال: الرحلات المتجهة من الغرب إلى الشرق تكون أسرع من الرحلات المتجهة من الشرق إلى الغرب؟، فرحلة نيويورك الرياض أقصر من رحلة الرياض نيويورك.. لماذا؟، وما العامل المتدخل في تغيير الوقت هنا؟
أجاب المسند، أنه على ارتفاعات شاهقة تصل إلى حوالي 12كم توجد التيارات النفاثة وتبلغ سرعتها حوالي 500كم/ساعة، وسمكها 1000م وعرضها 500 – 650 كم، وغالباً ما توجد بين درجتَي عرض 30 و35، وتتزحزح جنوباً في الشتاء والعكس صحيح في الصيف، وتكون في الشتاء أسرع منها في الصيف، ويعمد الطيّارون إلى ركوب هذه التيارات في رحلاتهم ليزيدوا السرعة ويقللوا من الوقود، خاصة من الغرب إلى الشرق، بل تم كسر الرقم القياسي في سرعة بعض الطائرات الميدانية لتصل 1200 كلم في الساعة عندما تحلق مع التيار.