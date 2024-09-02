الشرقية.. 26 معلمًا ومعلمةً يبدأون تدريس اللغة الصينية لتعزيز التبادل الثقافي

باشر 26 معلمًا ومعلمةً من الصين مهامهم التدريسية والتعليمية في مدارس المنطقة الشرقية مطلع الأسبوع الحالي، حيث وجّهت إدارة التعليم 16 معلمة صينية لنحو 16 مدرسة في المرحلة المتوسطة و8 من المعلمين لمدارس البنين، وقد بدأ المعلمون والمعلمات مهامهم في 11 مدرسة في الخبر و10 مدارس أخرى في مدينة الدمام و3 في محافظة الجبيل.
وأوضح المتحدث الرسمي بـ"تعليم الشرقية" الدكتور محمد الغامدي أن المعلمين والمعلمات يؤدون مهامهم في مدارسهم، وسط أجواء ترحيبية من زملائهم من الكادر التعليمي والطلاب والطالبات.
وأضاف الدكتور "الغامدي" أن تعليم اللغة الصينية في مدارسنا يفتح آفاقًا جديدة وإبعادًا ومهارات ثقافية وحياتية تعزز من التنوع الثقافي وجسرًا من التعاون والاطلاع على الثقافات المختلفة، كما يأتي ترجمةً لجهود وزارة التعليم في تنمية قدرات الطلاب والطالبات باللغات العالمية لنيل العلوم والمعارف للوصول إلى طالب سعودي منافس عالميًا، مضيفًا أن المشروع الوطني لتعليم الطلبة اللغة الصينية في مدارس التعليم العام يأتي لتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال التعليم ضمن رؤية 2030.
من جهتهم، عبّر المعلمون والمعلمات الصينيون عن سعادتهم بوجودهم في المملكة والعمل فيها بتدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية والدور في ترسيخ العلاقات الثقافية بين البلدين، مثمنين لإدارة التعليم والمدارس استقبالهم الحافل، مؤكدين استعدادهم التام لهذه المهمة وخوض تجربة رائدة ستبقى في ذاكرتهم وتاريخهم المهني.
وتُدرّس اللغة الصينية كجزء من المنهج الدراسي الرسمي، مع التركيز على تزويد الطلاب بفهم عميق الثقافة الصينية، بما يمكّنهم من التواصل بفعالية مع الناطقين بالصينية في مختلف المجالات.