الشرقية.. 26 معلمًا ومعلمةً يبدأون تدريس اللغة الصينية لتعزيز التبادل الثقافي

وأضاف الدكتور "الغامدي" أن تعليم اللغة الصينية في مدارسنا يفتح آفاقًا جديدة وإبعادًا ومهارات ثقافية وحياتية تعزز من التنوع الثقافي وجسرًا من التعاون والاطلاع على الثقافات المختلفة، كما يأتي ترجمةً لجهود وزارة التعليم في تنمية قدرات الطلاب والطالبات باللغات العالمية لنيل العلوم والمعارف للوصول إلى طالب سعودي منافس عالميًا، مضيفًا أن المشروع الوطني لتعليم الطلبة اللغة الصينية في مدارس التعليم العام يأتي لتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال التعليم ضمن رؤية 2030.