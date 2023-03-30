ضمن مبادرة "خير المدينة".. توزيع مليون وجبة ساخنة لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان

قامت جمعية البر في المدينة المنورة بتوزيع مليون وجبة ساخنة على الصائمين بالمدينة المنورة، وذلك من خلال مبادرة "خير المدينة"، والتي انطلقت برعاية كريمة من صاحب الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة الجمعية ويتم توزيع الوجبات الساخنة لإفطار الصائمين في المخيمات التي تم تخصيصها لذلك بجوار المسجد النبوي الشريف وكذلك جوار مسجد قباء ومسجد الميقات.
كما تقوم الجمعية بتوزيع الوجبات في أحياء المدينة المنورة طيلة شهر رمضان المبارك متمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم (من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً).
وأشار أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالعزيز جبلاوي، أن الجمعية تسعى للريادة في مجال العمل الخيري لتنمية وخدمة أفراد المجتمع، وذلك بتقديم البرامج الرعوية والتنموية والتطوعية الفاعلة كالمساعدات الشهرية، والمساعدات السكنية والمساعدات العلاجية، والمساعدات الطارئة، ومساعدة ابن السبيل، وكفالة الأيتام والمساعدات لترميم المنازل وإطعام الطعام للفقراء ومساكين المدينة.
ومؤخرًا بدأت الجمعية بتشغيل حاضنة الجمعيات الناشئة (حاضنة عذق) والتي تهدف إلى توفير مقر للجمعيات الناشئة بغرض مساعدة وتمكين الجمعيات من البدء في تقديم الخدمات المجتمعية .
كما قدم أمين عام الجمعية شكره وتقديره للداعمين والمساهمين المحسنين من أفراد المجتمع على دعمهم ومساندتهم لبرامج وانشطه الجمعية، سائلاً المولي العلي القدير أن يجزل لهم الأجر والمثوبة وأن يضاعف لهم الأجور في مدينه المصطفى عليه أفضل الصلاة أتم التسليم.