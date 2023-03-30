ضمن مبادرة "خير المدينة".. توزيع مليون وجبة ساخنة لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان

قامت جمعية البر في المدينة المنورة بتوزيع مليون وجبة ساخنة على الصائمين بالمدينة المنورة، وذلك من خلال مبادرة "خير المدينة"، والتي انطلقت برعاية كريمة من صاحب الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة الجمعية ويتم توزيع الوجبات الساخنة لإفطار الصائمين في المخيمات التي تم تخصيصها لذلك بجوار المسجد النبوي الشريف وكذلك جوار مسجد قباء ومسجد الميقات.