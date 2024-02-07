دعم المملكة للقضية الفلسطينية.. مواقف ثابتة وقرارات تاريخية

وتندرج دعوة المملكة المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ضمن سياق مواقفها التاريخية الثابتة تجاه قضية فلسطين على مدار الـ 67 عاماً الماضية، حيث شاركت المملكة في حرب عام 1948م لاسترداد فلسطين، كما شاركت في الحروب العربية التالية ضد "إسرائيل" لتحقيق الهدف نفسه، ودحر العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية، وكان لموقف المملكة بحظر تصدير النفط في حرب عام 1973م الأثر البالغ في الانتصار الذي حققته مصر وسوريا على "إسرائيل" فيها.