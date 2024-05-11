ثقافيًّا واقتصاديًّا وسياحيًّا.. فوائد عدة لهجرة الطيور يبرزها "الحياة الفطرية"

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن أهمية الطيور المهاجرة ودورها في المحافظة على التوازن البيئي.
وأوضح المركز أن هجرة الطيور تحافظ على التوازن البيئي من خلال ضمان سلامة السلاسل الغذائية وتلقيح الأزهار ونقل حبوب اللقاح.
وتابع في إنفوجراف نشره اليوم في #اليوم_العالمي_للطيور_المهاجرة، أن هجرة الطيور تقدم عوائد اقتصادية تسهم في انتعاش السياحة البيئية لقيمة تصل إلى 600 مليار سنويًّا، إلى جانب الآثار الموثقة لها في القصص والقصائد والأساطير الراسخة في وجدان الشعوب.
وتَحُد الطيور المهاجرة بيئيًّا من تكاثر الحشرات والقوارض بشكل مفرط، والمساهمة في الحد من انتشار الأمراض بتغذيتها على الكائنات النافقة.