ثقافيًّا واقتصاديًّا وسياحيًّا.. فوائد عدة لهجرة الطيور يبرزها "الحياة الفطرية"

وتابع في إنفوجراف نشره اليوم في #اليوم_العالمي_للطيور_المهاجرة، أن هجرة الطيور تقدم عوائد اقتصادية تسهم في انتعاش السياحة البيئية لقيمة تصل إلى 600 مليار سنويًّا، إلى جانب الآثار الموثقة لها في القصص والقصائد والأساطير الراسخة في وجدان الشعوب.