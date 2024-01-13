أمانة الجوف تنهي تهيئة 108 آلاف م2 من المسطحات الخضراء في القريات

أنهت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات تهيئة أكثر من 108 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء، وغرس 1810 أشجار خلال شهر نوفمبر 2023، لأنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان؛ أن بلدية محافظة القريات رفعت 14620 طناً من النفايات خلال نوفمبر ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري.
كما تمّت صيانة أكثر من 2000 متر مربع من الطرق، و873 من أعمدة شبكات الإنارة، و2340 من الأرصفة المتهالكة، وإزالة 500 متر مربع من الكتابات المشوّهة للجدران، وسحب 14 سيارة تالفة من الشوارع والأحياء.