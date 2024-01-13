أمانة الجوف تنهي تهيئة 108 آلاف م2 من المسطحات الخضراء في القريات

كما تمّت صيانة أكثر من 2000 متر مربع من الطرق، و873 من أعمدة شبكات الإنارة، و2340 من الأرصفة المتهالكة، وإزالة 500 متر مربع من الكتابات المشوّهة للجدران، وسحب 14 سيارة تالفة من الشوارع والأحياء.