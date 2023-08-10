"لازوردي" تواصل أداءها القوي للعام الثاني على التوالي مع تحقيقها أرباحًا صافية وصلت إلى 7.2 ملايين ريال خلال الربع الثاني2023م

وتعليقًا على تلك النتائج، أكد الرئيس التنفيذي السيّد سليم شدياق، أن الشركة تابعت بنجاح خطة التحوُّل الخاصة بها، التي أطلقتها قبل نحو 3 سنوات، وساهمت في تحقيق نتائج قوية بشكلٍ ثابت، ربعًا تلو الآخر؛حيث حرصت الشركة على تبنّي الابتكارات والمبادرات الجديدة التي ساهمت في زيادة مبيعاتها، وتحسين هامش الربح الإجمالي، والعمل برأس مال أقل.