القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق اطّراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية سلوفينيا؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.