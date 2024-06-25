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القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

تمنّت لها الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطّراد التقدم والازدهار
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق اطّراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية سلوفينيا؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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