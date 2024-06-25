القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية سلوفينيا؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.