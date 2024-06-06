وزير الدفاع يبحث التطورات باليمن وجهود إحلال السلام مع رئيس مجلس الوزراء اليمني

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في جدة، رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وفي بداية اللقاء نقل سمو وزير الدفاع لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- وتمنياتهما لليمن وشعبه الشقيق السلام والازدهار، فيما حمل دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في اليمن، والجهود المبذولة حيالها لدعم العملية السياسية، وإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد وزير الدفاع دعم المملكة للحكومة اليمنية، وجهودها لخدمة الشعب اليمني الشقيق.