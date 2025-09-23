المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يطلق مبادرات نوعية بمناسبة اليوم الوطني الـ95

أطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية مجموعة من المبادرات المجتمعية بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، برعاية من شركة الجفالي للسيارات، تحت شعار «مانسيناكم»، مستهدفة عددًا من الفئات الخاصة.
وتشمل المبادرات: «فرحة وطن للأطفال الأيتام»، و*«أصحاب الهمم للأطفال ذوي الإعاقة»، و«مانسيناكم لكبار السن»*.
وتهدف هذه المبادرات إلى إدخال البهجة والسرور على نفوس الفئات المستهدفة، وإشراكها في التعبير عن فرحتها بهذه المناسبة الوطنية، إضافة إلى الإسهام في تحسين الحالة النفسية والدعم المعنوي لها، وتعزيز دمجها مع المجتمع ومشاركتها في المناسبات الوطنية، وذلك ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني وجودة الحياة في رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه المبادرات امتدادًا لريادة شركة الجفالي للسيارات في مجال المسؤولية الاجتماعية، وإسهامها في خدمة المجتمع عبر برامج نوعية ومستدامة.