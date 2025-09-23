المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يطلق مبادرات نوعية بمناسبة اليوم الوطني الـ95

وتهدف هذه المبادرات إلى إدخال البهجة والسرور على نفوس الفئات المستهدفة، وإشراكها في التعبير عن فرحتها بهذه المناسبة الوطنية، إضافة إلى الإسهام في تحسين الحالة النفسية والدعم المعنوي لها، وتعزيز دمجها مع المجتمع ومشاركتها في المناسبات الوطنية، وذلك ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني وجودة الحياة في رؤية السعودية 2030.