خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- رسالتين خطيتين، من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.