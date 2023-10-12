المملكة تشارك بفعاليات اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. توعية بدور النمط الصحي للحد من المضاعفات

ويُعَد التهاب المفاصل سببًا مهمًّا للإعاقة لدى كبار السن على مستوى العالم؛ حيث تعتبر هشاشة العظام "OA" من الأنواع الشائعة لالتهاب المفاصل، وهو ثاني أكثر مشاكل الروماتيزم شيوعًا وأمراض المفاصل، والنساء هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل من الرجال؛ حيث تتمثل أعراض التهاب المفاصل في الاحمرار، ونقص نطاق الحركة، وغالبًا ما يصيب التهاب المفاصل كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.