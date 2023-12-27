"الدبوس" يحصد صدارة لون الصفر في شوط سيف الملك

واستعرضت "250" فردية في تلك الفئات أمام لجنة التحكيم النهائي بطريقة الخوارزميات، زجّ بها "5" مشاركين، ودخلت عبر بوابة ريمات اليوم المنقيات المشاركة في شوط شلفا ولي العهد للون الوضح، على أن تستعرض أمام لجنة التحكيم النهائي بعد غد الجمعة، فيما تستعرض غدًا المنقيات المشاركة في شوط بيرق الموحد للون الصفر.