‏"بيئة القنفذة" تضبط مخالفات صيد بحري وتؤكد استمرار الجولات الرقابية لحماية الثروة السمكية

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، بلاغًا ورد حول وجود مخالفات صيد بحري في مركز الجميعات، حيث أسفرت عملية الضبط عن العثور على كمية من أسماك السلماني تزن نحو (8) كيلوغرامات، تبيّن بعد الفحص الميداني أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط أدوات صيد مخالفة، من بينها شبك مصنوع من مادة النايلون الممنوعة نظامًا.