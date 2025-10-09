‏"بيئة القنفذة" تضبط مخالفات صيد بحري وتؤكد استمرار الجولات الرقابية لحماية الثروة السمكية

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، بلاغًا ورد حول وجود مخالفات صيد بحري في مركز الجميعات، حيث أسفرت عملية الضبط عن العثور على كمية من أسماك السلماني تزن نحو (8) كيلوغرامات، تبيّن بعد الفحص الميداني أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط أدوات صيد مخالفة، من بينها شبك مصنوع من مادة النايلون الممنوعة نظامًا.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة حسن بن إبراهيم المعيدي أن الفرق الميدانية باشرت الموقع فور تلقي البلاغ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن المكتب يواصل تنفيذ جولاته الرقابية المكثفة على سواحل المحافظة ومرافئها لضبط أي تجاوزات تهدد استدامة الثروة السمكية أو تضر بالبيئة البحرية.
وأشار "المعيدي" إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الحملة المستمرة التي ينفذها المكتب للحد من الصيد الجائر والممارسات البيئية الخاطئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأنشطة الصيد، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.