الشرقية.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين

وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تمّ رصد وضبط مواطنة قامت بالتسوّل بشكل مباشر، كما تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات.