الشرقية.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.
وأسفرت الجهود الأمنية في المنطقة الشرقية عن ضبط مواطنٍ قام بالتسوّل بشكلٍ مباشر من المارة بالأماكن العامة.
وفي استغلالٍ لعاطفة الآخرين تمّ رصد وضبط مواطنتَيْن قامتا بالتسوّل بشكلٍ مباشر من المارة أمام المحال التجارية.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تمّ رصد وضبط مواطنة قامت بالتسوّل بشكل مباشر، كما تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات.
ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.