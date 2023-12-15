جهود "إغاثي" الملك.. "5500" كرتون تمر في السودان وتشاد وقسائم شرائية وسلال غذائية في لبنان وجيبوتي

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "5.000" كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها "26.895" فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في السودان.
كما وزع المركزُ، أمس الأول، "500" كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في قرية إغيبش وهشابا التابعة لإقليم شاري باقرمي في جمهورية تشاد، استفاد منها "3.000" فرد، ضمن مشروع توزيع "300" طنّ من التمر في جمهورية تشاد.
إلى ذلك وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "1.700" قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس وصيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان "كنف" للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.
كما اختتم المركزُ اليوم برنامجَ نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 13 ديسمبر 2023م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على "3.500" حالة، وصرف "400" نظارة طبية، وإجراء "300" عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء تكلّلت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوّعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
كما وزّع المركز، أمس، "1.200" سلة غذائية في مدينتَيْ بربرة وشيخ بإقليم الساحل بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها "7.200" فرد، ضمن مشروع التدخلات الطارئة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا في جمهورية الصومال.
وتأتي كل هذه الأعمال في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز؛ لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.