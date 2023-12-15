جهود "إغاثي" الملك.. "5500" كرتون تمر في السودان وتشاد وقسائم شرائية وسلال غذائية في لبنان وجيبوتي

إلى ذلك وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "1.700" قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس وصيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان "كنف" للعام 2023م.